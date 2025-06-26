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2 tane yaprak sarma 500 TL! Mehmet Şef'in restoranındaki fiyatlar konuşuluyor

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranlarındaki fiyatlar sık sık gündeme geliyor. Bu sefer de porsiyonda iki tane olan vişneli yaprak sarmanın fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.

2 tane yaprak sarma 500 TL! Mehmet Şef'in restoranındaki fiyatlar konuşuluyor
Kubra Akalın

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında yer alan her yemek gündeme geliyor. MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da geçtiğimiz aylarda yeni bir restoran açtı.

Restoran, sosyal medyada da kısa sürede fiyatlarıyla da gündeme oturmuştu. Mehmet Şef'in mekanından 2 parça büyük mantının olduğu keşli mantının porsiyonu 700 TL iken Serseri adlı porsiyonun tabağının ise 1550 TL idi. Bu fiyatlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşuldu.

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Şimdi ise Mehmet Şef'in restoranının menüsünde yer alan başka bir porsiyon gündeme geldi.

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Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek yediği yemeği ve fiyatları paylaştı. Restorana giden sosyal medya kullancısı 2 parça gelen vişneli yaprak sarmanın 550 TL olduğuna duyurdu.

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Tabii bu fiyat ve porsiyon sosyal medyada hemen konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Kimi bu fiyatı 'saçma' bulurken kimi de normal olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada "2 sarmaya 500 TL verilmez" yorumları ise ağırlıktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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