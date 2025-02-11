2000'li yıllara damgasını vurmuştu! BBG Melih'in son hali gündemde

2000'li yılların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melih Değirmenci bu yarışma ile şöhretin kapısını aralamıştı.

Yarışmada birinci olan ve 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan BBG Melih yarışmanın ardından 3 dizi, 2 TV filminde rol aldı. Değirmenci, Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuk kariyerine merhaba dedi.

Bir albüm çıkaran Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti. Bir süre ortalarda görünmeyen ünlü isim daha sonra ülkeye geri döndü.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan BBG Melih farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti.

Biri Bizi Gözetliyor döneminde sokakta 6 korumayla gezebildiğini söyleyen Melih Değirmenci'nin, şimdilerde ise kamera arkasında sürdürdüğü bir hayatı var.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan BBG Melih'in son hali gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'hiç yaşlanmamış', 'hala yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.