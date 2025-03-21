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  4. 21 Mart 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı rehberi

21 Mart 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı rehberi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 11:20
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21 Mart 2025 Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediliyorlar. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 kanallarının yayın akışı bilgilerini derledik...

21 Mart 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı rehberi

21 Mart 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Bekçiler Kralı filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

YAYIN 2

21 MART 2025 CUMA YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Can Borcu

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Eşref Rüya

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bekçiler Kralı

21:45 Umudumuz Şaban

23:30 Orta Sayfa

01:15 Şahane Hayatım

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şeri

06:30 Avrupalı Müslümanlar

06:50 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Veysel

14:45 Vefa Sulta

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Bir Zamanlar İstanbul

00:15 Vefa Sultan

01:25 Teşkilat

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:05 Sahur Bereketi

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