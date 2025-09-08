21 yaşındaki Emine Armağan'ın şaibeli ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor! "Cesedi çıkar diyordu..."

21 yaşındaki Fatme Erbil ile Abdullah Erbil çiftinin kızı Emine Armağan, Afyonkarahisar’ın Dinar köyünde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu... Yaşanan olayın ardından acılı anne ve baba kızlarının akıbetini öğrenmek istiyor.

KIZI KAÇIRMIŞLAR

Acılı Erbil çifti olayın ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı’ya katıldı. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, damadı evlilik öncesi soruşturduklarında komşulardan iyi yanıtlar almadıklarını anlatarak nişanı sonlandırdıklarını ancak damat tarafının kızlarını kaçırdığını anlattı.

"'GELİNLİKLE GİRDİ, ÇIKARSA ÇESEDİ ÇIKAR' DİYORDU ÖYLE DE YAPTILAR"

Anne Fatma Erbil, “Bu evden çıkarsan seni öldürürüm diyorlardı, kızım hapis hayatı yaşıyordu. Kayınpederi de benim evime gelinlikle girdi, çıkarsa cesedi çıkar diyordu. Öyle de yaptılar.” ifadelerini kullandı.

"UTANCIMDAN BAKAMIYORUM"

Baba Abdullah Erbil ise, “Benim kızım 3 sene orada zulüm altında, baskı altında durdu. Gelmek istedi gelemedi. Ölüsünü gönderdiler. Kızımın mezarına utancımdan bakamıyorum.” dedi.

Aile, sürecin netleşmesi ve kızlarının şüpheli ölümü sebebiyle olayların açığa çıkması için Müge Anlı’da yardım arıyor.