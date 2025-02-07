22 yaş fark tepki çekmişti! Bülent Şakrak'tan ayrılan Burcu Kirman'dan olay sözler! 'Çağımızın en büyük sorunu...'

Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Bülent Şakrak, gönlünü Esra Akpınar'a kaptırmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

Ünlü oyuncu, yeni yıla ise yeni aşk ile girmiş ve kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'la aşkını ilan etmişti. Ünlü çiftin arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Tepkilere aldırış etmeyen Bülent Şakrak sevgilisi ile paylaşımlar yapmaya devam ederken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Bülent Şakrak ve Burcu Kirman sessiz sedasız ayrıldı.

Sosyal medyada birlikte olan fotoğraflarını kaldıran ünlü çift ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. Son olarak Burcu Kirman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK SORUNU"

Kirman yaptığı paylaşımda, "Geçinmeye gönlü olmak, insan ilişkilerine dair o kadar mühim bir nokta ki... Nice mücevherden, büyük hareketlerden, tatlı sözlerden mühim. Geçinmeye gönlü olmak, çözüm odaklılık, affedicilik, merhamet, kindar olmama, çetele tutmama. Aynı takımda olduğuna inanmak basit görünen ama çok zor bulunan bir nimet." sözünü paylaşarak "Çağımızın en büyük sorunu" ifadelerini kullandı.