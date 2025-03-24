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24 yaşındaki Aleyna Tilki'nin protestolara dair yorumu takipçilerini ikiye böldü! "Sen de yaşlı sayılmazsın"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki İmamoğlu protestolarına katılan gençlere dair yorumuyla takipçilerini ikiye böldü. "Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor" diyen Tİlki'ye yorum yağdı.

24 yaşındaki Aleyna Tilki'nin protestolara dair yorumu takipçilerini ikiye böldü! "Sen de yaşlı sayılmazsın"
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar günlerdir sürüyor.

Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere pek çok şehirde yapılan protestolarda gençler de öne çıkıyor. Üniversitelerde de devam eden eylemlerde zaman zaman polisin de sert müdahalesi oluyor.

GÜNLER SONRA PAYLAŞIM

Yaşananları takip eden 24 yaşındaki Aleyna Tilki günler sonra sessizliğini bozdu.

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"Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor" diyen Tilki devamında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Onlar incitildikçe paramparça hissediyorum… Üstelik olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Atalarımız eşitlik ve özgürlük için büyük fedakarlıklar yapıp bize adil bir yaşam hakkı bırakmışken düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz. Çünkü şu an gençliğin sahip olduğu tek şey bu…"

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ALEYNA TİLKİ'NİN YAŞI SORULDU

Ancak Aleyna Tilki'nin bu sözleri takipçilerinin bir kısmından tepki aldı. Tilki'ye "Sen de gençsin", "Sen de genç değilmiş gibi konuşmuşsun? Basın danışmanın mı yazdı?", "Sokaktakilerle aynı yaşlardasın", "Aleyna kaç yaşındasın bu ne üstten laflar" yorumlarında bulundu.

Kimi ise 24 yaşındaki Aleyna Tilki'nin sessiz kalmamasına sevindiğini söyledi ve "Helal olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki ekrem imamoğlu operasyonu
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