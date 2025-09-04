MAGAZİN

26 yaş küçük eşiyle tatil pozu olay oldu! Burak Sergen'in son haline yorum yağdı

Ünlü oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz yıl 4'üncü kez nikâh masasına oturdu. Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile dünyaevine girdi. Şimdilerde tatilde olan ikili son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Sergen'in son haline kısa sürede yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Aşk ve Gurur, Kara Sevda, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz, Gülümse Kaderine, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp ve Kuruluş Osman gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz yıl 4'ncü kez evlendi.

Kendisinden tam 26 yaş küçük Gizem Şağban ile dünyaevine giren ünlü isim şimdilerde eşiyle birlikte tatilin keyfini sürüyor.

Burak Sergen'in eşiyle birlikte verdiği asansör selfiesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı. Burak Sergen'e 'gençleşmişsin', 'sana ne olmuş?', 'evlilik yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

