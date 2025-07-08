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27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan sevgilisiyle tatile çıktı!

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023'te sonlandıran Arzum Onan, bir yıldır iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.. Şimdilerde Bodrum’da tatil yapan sevgililer, önceki gün Yalıkavak'ta el ele görüntülendi.

27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan sevgilisiyle tatile çıktı!
Öznur Yaslı İkier

Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan sevgilisiyle tatile çıktı! 1

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti kısa sürede yalanlandı.

Öte yandan Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir aşka yelken açtı. Bir yıldır birlikte olan çift şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.

Önceki gün alışverişe çıkan Arzum Onan ile Orkan Özkan, Yalıkavak'ta el ele kameralara yansıdı.

27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan sevgilisiyle tatile çıktı! 2

LİSE YILLARINDAN BERİ HAYRANMIŞ...

Bu arada Arzum Onan ile Orkan Özkan aslında evliliklerinden önce, Ankara'da tanışıyormuş. Özkan, Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.

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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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