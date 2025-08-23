MAGAZİN

27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan yeniden evlendi iddiası! Jet açıklama

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023'te sonlandıran Arzum Onan, bir yıldır iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Ünlü ismin sevgilisiyle Amerika'da evlendiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Onan'dan evlilik iddialarına açıklama gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında tek celsede sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti kısa sürede yalanlandı.

Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla da ilişkisini ilk kez gözler önüne seren oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek mutluluğunu ilan etmişti.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bir yıldır birlikte olan çiftin geçen günlerde Amerika'da evlendiği iddiaları magazin manşetlerini hareketlendirdi. Arzum Onan, başrolünde yer aldığı 'Bi Umut filminin basın gösteriminde evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, "Böyle bir şey asla yok" dedi.

