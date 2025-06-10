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29 kiloya kadar düştü! Durumu ciddiyetini koruyor! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hastanede tedavi gören ve 29 kiloya kadar düşen Candan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

29 kiloya kadar düştü! Durumu ciddiyetini koruyor! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu giderek kötüleşti. Candan’ın sağlık durumu hâlâ ciddiyetini koruyor. Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak, Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğünü duyurmuştu.

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HALSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir hayli bitkin olduğu ve yemek yiyemediği gözlemlenen Nihal Candan’a, Kerimoğlu zorla kuşkonmaz yedirmeye çalıştı.

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''YOĞUN BAKIMA YATMAK İSTEMİYOR''

Candan'ı ziyaret eden Pınar Kerimoğlu, "Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken, doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor," demişti. Kerimoğlu, bir video daha paylaşarak, Candan'ın sinirlendiğini ve çığlık attığını ifade etti.

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KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM

Hastanede ablasının yanından bir an olsun ayrılmayan Bahar Candan, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Hastanede tedavi gören Nihal Candan’ın fotoğraflarını peş peşe paylaşan Bahar Candan, "Ablamdan uzak durun" notunu ekleyerek takipçilerine mesajını iletti.

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YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Anoreksiya hastalığı nedeniyle 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'da organ yetmezliği belirtileri başladığı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden Nihal Candan'ın yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Nihal Candan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada iki kez kalbinin durduğu da belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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