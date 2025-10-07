MAGAZİN

40 milyon liralık tazminat olay olmuştu! Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında nafaka krizi patlak verdi! 'Hukuk tanımayana...'

2010 yılında dünyaevine giren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 13 yıllık evliliklerini iki yıl önce tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından aralarında sular durulmayan ünlü çift şimdi de nafaka kriziyle gündeme geldi. Nagehan Alçı 'Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor.' ifadeleriyle eski eşine sert çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini 15 dakikada anlaşmalı olarak bitirdi. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre magazin manşetlerinde yerini korudu.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında şimdi de 'nafaka krizi' patlak verdi.

Anlaşmalı şekilde boşanan çift, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından "Dostça güzel bir şekilde bitirdik" açıklamasında bulunmuş ancak bir süre sonra Alçı'nın Kütahyalı'ya yönelik ifşaları kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getiren ve suç duyurusunda bulunan Alçı, son olarak canlı yayında yaptığı nafaka isyanıyla dikkat çekti.

'HUKUKU TANIMAYANA HUKUK İŞEMİYOR'

Alçı, Ekol TV canlı yayınında kendisine yöneltilen “Senin gerçekten nafaka alamadığına inanmıyorlar. Ben dedim ki, ‘Almadı diye biliyorum." sözlerine “Buralara hiç girmeyelim. Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Çiftin 2 çocuğu olduğu bilinirken, mahkeme tarafından çocuklar için bağlanan iştirak nafakasının da Kütahyalı tarafından ödenmediği iddia edildi.

