400 bin TL'lik yemek daveti başına iş açtı! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada ünlenen Merve Taşkın, X (TWİTTER) hesabında 14 Şubat Sevgililer günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400 bin TL" diyerek özelliklerini sıralamıştı.

O PAYLAŞIM BAŞINA BELA AÇTI

Dikkatleri üzerine çeken Taşkın ile ilgili ihbarlar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın'ı 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, adliyeye sevk edildi.