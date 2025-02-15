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  4. 400 bin TL'lik yemek daveti başına iş açtı! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

400 bin TL'lik yemek daveti başına iş açtı! Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 13:07
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi. Taşkın sosyal medya hesabından "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin lira karşılığında kız arkadaş olabilirim" paylaşımı yapınca dikkatleri üzerine çekti. Taşkın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada ünlenen Merve Taşkın, X (TWİTTER) hesabında 14 Şubat Sevgililer günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400 bin TL" diyerek özelliklerini sıralamıştı.

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O PAYLAŞIM BAŞINA BELA AÇTI

Dikkatleri üzerine çeken Taşkın ile ilgili ihbarlar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın'ı 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Taşkın, adliyeye sevk edildi.

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sosyal medya Merve Taşkın fenomen Adliye 14 şubat sevgililer günü ünlü
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