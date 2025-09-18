MAGAZİN

48 saat yoğun bakımda kaldı! Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedenini açıkladı

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan 48 saat yoğun bakımda kalmış ve dün taburcu edilmişti. Özkan, hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, dün taburcu edildi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlü isim, "Biz hastaneden çıktık. İyiyiz" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE KALDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ufuk Özkan daha sonra hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

TiyatroTR'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı; "Değerli Oyuncumuz Ufuk Özkan halka açık sağlık sürecini başarıyla tamamlamış olup, tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle aldığı tedavi nedeniyle tedavisi süresince kullanmış olduğu ilacın bazı yan etkileri görülmüş; bulantı ve ciltte lekelenmeler gibi semptomlar yaşanmıştır. Özkan, bugün itibarıyla sağlık durumunun istikrarlı olması sebebiyle taburcu edilmiş; doktorlarının yönlendirmeleri çerçevesinde dinlenmeye çekilmiştir. Kendisi ve yakınları bu süre boyunca kendisine iletilen sevgi, destek ve iyi niyet mesajlarından dolayı derin bir minnet içindedir. Bu dayanışma, moralini güçlü tutmasında büyük rol oynamıştır. Mesleğini icra etmesine yönelik herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

