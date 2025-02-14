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  4. 53 kilo vermişti... Pelin Öztekin aradığı aşkı sonunda buldu! Sevgilisi bakın kimmiş

53 kilo vermişti... Pelin Öztekin aradığı aşkı sonunda buldu! Sevgilisi bakın kimmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 15:42
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 6 ayda 53 kilo veren ünlü ismin değişimi çok konuşulmuştu. Öztekin şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti.

53 kilo vermişti... Pelin Öztekin aradığı aşkı sonunda buldu! Sevgilisi bakın kimmiş

Yuvamdaki Düşman, Hayat Şarkısı, Çok Filim Hareketler Bunlar ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

6 ayda 53 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin yeni görüntüsüyle beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

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AŞKINI İLAN ETTİ

Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle birçok kare paylaşarak aşkını ilan etti.

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Ünlü isim, sevgilisi Erhan Aksöz ile fotoğraflarını "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.

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Güzel oyuncunun romantik paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Pelin Öztekin'in sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

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Öztekin'in sevgilisinin ticaretle uğraştığı ve kadın giyim mağazası sahibi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin
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