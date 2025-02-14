53 kilo vermişti... Pelin Öztekin aradığı aşkı sonunda buldu! Sevgilisi bakın kimmiş

Yuvamdaki Düşman, Hayat Şarkısı, Çok Filim Hareketler Bunlar ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

6 ayda 53 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin yeni görüntüsüyle beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Pelin Öztekin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle birçok kare paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü isim, sevgilisi Erhan Aksöz ile fotoğraflarını "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım" notuyla yayınladı.

Güzel oyuncunun romantik paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Pelin Öztekin'in sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Öztekin'in sevgilisinin ticaretle uğraştığı ve kadın giyim mağazası sahibi olduğu öğrenildi.