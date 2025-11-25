6 milyar TL'lik miras krizi! Ferdi Tayfur'un çocukları kavgaya tutuştu

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, geçtiğimiz günlerde babasının eserleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin Ferdifon'da toplandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık Ferdifon'da" denildi.

Ferdi Taha Tayfur'un bu paylaşımı miras krizinin fitilini yeniden ateşledi.

"TEDBİR KOYDURDUK"

Bunun üzerine Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın; "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MİRAS KRİZİ

Ferdi Tayfur, vasiyetini; 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdı. 2 Ocak 2025’te hayatını kaybeden sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı. Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı.

Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyete itiraz etmiş ve kayyum atanması talep etmişti. Avukatları Edanur Türker Yıldız, vasiyete karşı çıktıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istemişti.

Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik oldu. Tuğçe Tayfur Aydın, devam eden dava süreci hakkında; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" dedi. Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tuğçe Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" diye konuştu.