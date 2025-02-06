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  4. 6 Şubat paylaşımı dikkat çekti! Defne Samyeli sözünü sakınmadı: Adalete olan inancımız...

6 Şubat paylaşımı dikkat çekti! Defne Samyeli sözünü sakınmadı: Adalete olan inancımız...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2025 13:45
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6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketi sonrası 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyük felaketini 2. yılında sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında Defne Samyeli öne çıktı.

6 Şubat paylaşımı dikkat çekti! Defne Samyeli sözünü sakınmadı: Adalete olan inancımız...

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin üzerinden 2 yıl geçti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Sosyal medyada büyük depremin ardından yapılan paylaşımlar da dikkat çekti. Ünlü isimler de anma paylaşımları yaparken Defne Samyeli öfkesini de yazıya döktü.

defne

Son olarak Kartalkaya'daki yangın felaketinde sözlerini sakınmayan Defne Samyeli "Acımız dinmedi" diyerek şunları yazdı:

"HESAP VERMEDİLER"

"Unutmadık! Onbinlerce vatandaşımızı kaybettik. Aradan iki yıl geçti. Çürük binaları yapan, denetleyen, onay veren insan ve mekanizmalar her zaman olduğu gibi yine hesap vermedi."

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Ünlü isim devamında ise "Adalete olan inancımız bu kadar sarsılmışken geleceğe umutla bakabilmek, kendimizi hâlâ güvende hissedebilmek için insanüstü çaba sarf ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
6 şubat
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