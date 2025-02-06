6 Şubat'ta Hatay'da yakınlarını kaybetmişti... Karsu Dönmez Hatay için mücadele ediyor | "Harikasınız, tüylerim diken diken oldu"

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Yıllar, günler, saatler geçse de depremin ve kayıpların acısı halen taze... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlar anılıyor, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin etkilendiği bu büyük felakette şarkıcı Karsu da yakınlarını, ailesini, dostlarını kaybetti. Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ve hem Hollanda'da hem de Türkiye'de çok tanınan bir müzisyen olan Karsu Dönmez deprem sonrası harekete geçti.

Depremzedeler için kampanyalar düzenleyen Karsu 6 Şubat günü paylaşım yaparak neler yaptıklarını anlattı. Karsu "Karsu Vakfu adına bağış toplamak adına yemek kitabımla bir kampanya düzenledik. Hatay'da bir müzik merkezi kurduk, enstürmanları Amsterdam'dan kendimiz getirdik, şu anda 900'den fazla öğrencimiz var ve hepsi ücretsiz müzik dersi alıyor" dedi.

Karsu bu dayanışma ağında yaptıklarını şöyle anlattı:

ANNELER İÇİN DİKİŞ ATÖLYESİ

"Hollanda'da Türkiye'ye elektrikli sandalyeler getirdik. Hatay Defne Spor kadın takımını destekliyoruz. Hatay'daki yetim çocuklara güzel bir kış tatili sunabildik. Bu tatilden çok keyif aldılar. Ayrıca Karsu köyünde anneler için bir dikiş atölyesi açtık."

Karsu projelerinin devam edeceğini de sözlerine eklerken paylaşımına sosyal medyada takdir mesajları yağdı. Karsu'ya "Hatay seninle gurur duyuyor", "Tüylerim diken diken oldu", "İyi ki varsın Karsu dokunduğun tüm güzel hayatlar için minnettarım", "Sanatçı isterse neler yapabilir" yorumları geldi.