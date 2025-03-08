8 Mart 2025 Cumartesi Tv yayın akışı! Bu akşam hangi kanalda hangi dizi var?

8 Mart Cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgileri...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Kanal D'de ise bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Serçenin Gözyaşı filmi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Organize İşler filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

8 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI REHBERİ

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Başka Bir Gün

15:15 Kardelenler

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Kral Kaybederse

14:15 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:30 Kral Kaybederse

00:30 Organize İşler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Serçenin Gözyaşları

22:30 Hudutsuz Sevda

01:30 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:15 Yedi Numara

09:15 1 Gün Kala

10:00 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:25 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

14:15 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:35 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 Sahur Bereketi