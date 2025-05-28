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8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fırat Tanış yönetmen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde başrolde olan ünlü oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. 2022 yılında 8 yıllık evliliğini noktalayan ünlü isim boşanmanın ardından gönlünü Zeynep Günay'a kaptırdı. Fırat Tanış yönetmen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fırat Tanış yönetmen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki ‘Şakir Paşa’ karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış, şimdilerde özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

2022 yılında 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü isim boşanmanın ardından gönlünü ünlü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırmıştı.

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Uzun bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti, ilk kez Cihangir’de kameralara yakalandı.

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Aracını otoparktan çıkardıktan sonra yol kenarında bekleyen Günay’ı alan Tanış, basın mensuplarının sorularına ise yanıt vermedi.

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Fırat Tanış
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