8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Fırat Tanış yönetmen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son olarak NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki ‘Şakir Paşa’ karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış, şimdilerde özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

2022 yılında 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü isim boşanmanın ardından gönlünü ünlü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırmıştı.

Uzun bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti, ilk kez Cihangir’de kameralara yakalandı.

Aracını otoparktan çıkardıktan sonra yol kenarında bekleyen Günay’ı alan Tanış, basın mensuplarının sorularına ise yanıt vermedi.