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8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşanmanın ardından bir araya geldi

Geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Köstendil, o anları "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla sosyal medyada paylaştı.

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşanmanın ardından bir araya geldi
Öznur Yaslı İkier

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında evlenmiş, 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşanan çift, sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı.

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşanmanın ardından bir araya geldi 1

Ayrılık kararına rağmen oğulları Marsel için bir araya gelen Tosun ve Köstendil, bu kez çocuklarının mezuniyet heyecanını birlikte yaşadı.

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşanmanın ardından bir araya geldi 2

Erkan Kolçak Köstendil, törende çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz mezun verdinizde acaba çocuğun ne sıkıntılarla yoluna devam edeceğini hiç düşünmedinizmi insaf edip düşünün evlenip keyfinizi yaptınız ve sonrada olan bu sabiye oldu, her ayrılanların çocukları hayatlarının yarısını yaşayamazlar ve günahıda ahıda bu durumu yaratanların boynunadır
yaaa ama siz...belki yine yeniden.....
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