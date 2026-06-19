8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşanmanın ardından bir araya geldi

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında evlenmiş, 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşanan çift, sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Ayrılık kararına rağmen oğulları Marsel için bir araya gelen Tosun ve Köstendil, bu kez çocuklarının mezuniyet heyecanını birlikte yaşadı.

Erkan Kolçak Köstendil, törende çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı.