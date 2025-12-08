MAGAZİN

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Asena boşanma nedenini açıkladı

Oryantal Asena ve iş insanı Hasan Dere, geçtiğimiz Eylül ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Asena, son olarak katıldığı programda boşanmanın nedenini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oryantal sanatçı Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere arasındaki 8 yıllık evlilik geçtiğimiz Eylül ayında resmen sona ermişti.

Boşanmanın ardından çift ortak bir açıklama yayınlamış ve “Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla sonlandırdık. Hâlâ birbirimizi seviyoruz; dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmışlardı.

Boşanmanın perde arkasında, Asena’nın uzun süre ara verdiği sahnelere dönme isteği olduğu belirtildi. Hasan Dere, dans ve sahne kariyerine geri dönmek isteyen eşiyle, bu durum nedeniyle anlaşamadığını dile getirdi.

Asena, ayrılığın ardından sahneye geri dönme kararı aldı. Ünlü isim, uzun süredir uzak kaldığı sahnelere dönerek izleyici karşısına çıkmaya başladı.

"ASKER ARKADAŞI GİBİ OLDUK"

Asena boşanma nedenini aylar sonra açıkladı. Ünlü sanatçı, 'Birbirimize karşı sevgimiz saygımız azalmasın diye boşandık. Eşimle işte de evde de devamlı birlikteydik. Asker arkadaşı gibi olduk. Boşandıktan sonra sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu?” sorusunu “8 yıl sonra sahneye çıktım. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.' dedi.

asena
