9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan ailesiyle birlikte verdiği pozlarla zaman zaman gündeme geliyor. Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan şimdi de kızıyla gündem oldu.

İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal ile arabada verdiği poz sosyal medyada konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Yıldızhan'ın kızı güzelliğiyle adeta büyüledi.

YORUM YAĞDI

Ünlü türkücünün kızı Zelal'e sosyal medyada; 'kızı çok güzelmiş', 'güzelliğine hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan daha önce 9 çocuğuyla poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylamış ve 'Aile her şeydir' notunu düşmüştü.