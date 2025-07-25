MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan şimdi de kızı Zelal ile gündem oldu. 9 çocuk babası ünlü türkücünün kızı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Yıldızhan'ın baba-kız pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan ailesiyle birlikte verdiği pozlarla zaman zaman gündeme geliyor. Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan şimdi de kızıyla gündem oldu.

İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal ile arabada verdiği poz sosyal medyada konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Yıldızhan'ın kızı güzelliğiyle adeta büyüledi.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı 1

YORUM YAĞDI

Ünlü türkücünün kızı Zelal'e sosyal medyada; 'kızı çok güzelmiş', 'güzelliğine hayran kaldım', 'aşırı güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı 2

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan daha önce 9 çocuğuyla poz verdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylamış ve 'Aile her şeydir' notunu düşmüştü.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... Ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok...
Bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca...Bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca...

Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kızı Zelal ile gündemde! Güzelliğiyle hayran bıraktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.