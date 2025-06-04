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93 kilo vermişti! Değişimiyle gündemde olan Pelin Öztekin'den şaşırtan itiraf! 'Kiloluyken daha çapkındım'

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 4 yıl içinde 93 kilo vermişti. Mide ameliyatı sonrası fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Öztekin şimdi de bir itirafıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin; "Kiloluyken özgüvenim daha yüksekti. Daha çapkındım" dedi.

93 kilo vermişti! Değişimiyle gündemde olan Pelin Öztekin'den şaşırtan itiraf! 'Kiloluyken daha çapkındım'
Öznur Yaslı İkier

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçirdiği mide ameliyatı sonrası yaşadığı büyük değişimle bir dönem çok konuşuldu.

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2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, kısa sürede verdiği kilolarla gündeme geldi.

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Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Öztekin, 4 yıl içinde 93 kilo vermişti. 4 yıl öncesinde 156 kiloya kadar ulaşan ünlü isim; "İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım" demişti.

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'KİLOLUYKEN DAHA ÇAPKINDIM'

Pelin Öztekin, katıldığı programda, kilolu olduğu dönemlerde özgüvenin daha yüksek olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu; "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" dedi.

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Şimdi daha seçici olduğunu vurgulayan Öztekin; "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" ifadelerini kullandı.

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Pelin Öztekin
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