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ABD’deki yangında tüm servetini kaybetti! Survivor Turabi Çamkıran'ın evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 13:04
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Survivor şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran'da ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden biri oldu. Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evini ve arabasını kaybettiğini açıkladı.

ABD’deki yangında tüm servetini kaybetti! Survivor Turabi Çamkıran'ın evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış ve yine şampiyon olmuştu.

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü. Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

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'SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ'

Çamkıran; "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Kahramanmaraş Afşinli bir baba ve Kayseri Sarızlı bir annenin çocuğu olarak Mersin’de dünyaya geldi. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi.Gençliğinden beri hem breakdance hem muay thai hem de karma dövüş sanatları ile ilgilendi. Daha sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. İlk olarak 2008 yılında Huysuz Virjin'in sunduğu Dans Eder misin? yarışmasına katıldı.

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2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi.2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu.

TURABİ

Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katıldı ve şampiyon oldu. Aynı sene şampiyon olarak yarışmanın 34. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds 2'ye katıldı, yarışmanın 10. bölümünde diskalifiye oldu. 2022'de aynı yarışmanın 38. sezonu olan The Challenge: Ride or Dies'a katıldı, yarışmadan elenen 5. isim oldu.

Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
haydan gelen huya gider…..rahat kazancın degeride olmaz……
Tr de kazan abd ye kaçır..ayrıca,hepsi sigortalıdır.boşa acıtasyon yapmayın
öncelikle geçmiş olsun da eee nerden geldiğini unutursan şükretmezsen öyle sıfırdan başlamak zorunda kalırsın .
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