ABD felaketi yaşıyor! Los Angeles yangınında Mel Gibson'ın da evi yandı

Los Angeles'ta 10 binden fazla yapıya hasar veren yangınlar, bölgede etkisini sürdürüyor. Bu yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor.

The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı.

"ÇOK DUYGUSALDI"

Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi.

Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

BİRÇOK ÜNLÜ EVLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır