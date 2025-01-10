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  4. ABD felaketi yaşıyor! Los Angeles yangınında Mel Gibson'ın da evi yandı

ABD felaketi yaşıyor! Los Angeles yangınında Mel Gibson'ın da evi yandı

10.01.2025 18:35
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ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan yangın günlerdir devam ediyor. 10 binden fazla yapıya hasar veren yangında ünlü oyuncu Mel Gibson'ın da evinin yandığı bildirildi.

Los Angeles'ta 10 binden fazla yapıya hasar veren yangınlar, bölgede etkisini sürdürüyor. Bu yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor.

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The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı.

"ÇOK DUYGUSALDI"

Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı.

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Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi.

Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

BİRÇOK ÜNLÜ EVLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles abd
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