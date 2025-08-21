MAGAZİN

Adaylardan CV toplamıştı! Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kimmiş! Mesleği şaşırttı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak yaptığı aşk ilanıyla dikkat çekmişti. Sevgilisinin ismini paylaşmayan sır gibi saklayan Derin Talu'nun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin sık sık gündeme geliyor.

Ünlü çiftin büyük kızları Deren oyunculuk ve modellik yaparak adından söz ettirirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Derin Talu son olarak yaptığı aşk ilanıyla adından söz ettirdi. Daha önce sevgili kriterlerini sıralayan ve sosyal medyadan CV toplayan Talu aradığı aşkı Tanalp Tokgöz'te buldu.

ARALARINDA 9 YAŞ FARK VAR

Sevgilisinin ismini sır gibi saklayan Derin Talu'nun yeni aşkına dair merak edilenler ortaya çıktı. 1994 doğumlu Tanalp Tokgöz ve 2003 doğumlu Derin Talu arasında tam dokuz yaş fark var.

TANALP TOKGÖZ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine Vitmar Sigorta ve Reasürans Brokerlik firmasında broker olarak başladı.

Tanalp Omni’ye 2017 yılında katıldı ve brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor.

