Adı ünlü teknik direktör Okan Buruk ile anılmıştı! Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu çok sinirlendi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile bir süre önce final yapan 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Magazin Medyası adlı hesapta yer alan iddiaya göre güzel oyuncu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

JET AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuş ve “Kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KIZDI

Afra Saraçoğlu ise hakkındaki aşk iddialarına çok sinirlendi ve muhabirlerin 'Çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz?' sorusuna kızarak ''Benim çıkan haberlerden hiç haberim yok. Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz, öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar!'' diyerek yanıt verdi.

Afra Saraçoğlu'nun bu tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun kızgınlığını haklı bulan da oldu verdiği tepkiyi fazla bulanda...