Adı ‘zina’ davasına karışmıştı! Esaret'in Hira'sı Mahassine Merabet fenomen diziyle görüşüyor

Başrolünü Cenk Torun ile paylaştığı Esaret dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Mahassine Merabet'in adı rol arkadaşı ile yasak aşk iddialarına karışmıştı. Adı ‘zina’ davasında geçen Mahassine Merabet'in fenomen diziyle görüşme sağladığı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ve başrolünü paylaştığı Cenk Torun ile adı aşk dedikodularına karışan Mahassine Merabet'in yeni sezonda fenomen diziyle görüştüğü öğrenildi.

Esaret dizisindeki rolü biter bitmez memleketi Fas’a dinlenmeye giden Mahassine Merabet'a Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olacağı Kuruluş Osman projesinin devamı 'Sultan Orhan' için teklif gitti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahassine Merabet ile 'Fatma Hatun' rolü için görüşmeler yapıldı.

YASAK AŞK İDDİALARINA YANIT

Mahassine Merabet, Cenk Torun ile yasak aşk iddialarına karşı sessizliğini bozmuş ve 'Öyle bir şey yok. İnşallah yanlış anlamıştır. Gerçek ortaya çıkar.' demişti.

