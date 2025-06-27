Adı ‘zina’ davasına karışmıştı! Esaret'in Hira'sı Mahassine Merabet'in yeni adresi belli oldu

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ve başrolünü paylaştığı Cenk Torun ile adı aşk dedikodularına karışan Mahassine Merabet'in yeni adresi belli oldu.

Mahassine Merabet, Esaret projesindeki rolü biter bitmez memleketi Fas’a dinlenmeye gitti. Tatil dönüşü ise yeni bir film için kolları sıvadı.

Yapımcılığını Karamel yapım ve yönetmenliğini Ayhan Özen’in üstlendiği romantik komedi türündeki yeni sinema filmi “Tam Pansiyon Aşk” bugün sete çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolünde Mahassine Merabet’in yer aldığı yapımda, ünlü oyuncuya Ali Yağcı eşlik edecek. Merabet eğlenceli ve duygu yüklü hikayesiyle dikkat çekecek filmde Elvan karakterine hayat verecek.