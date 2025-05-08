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Adile filmi geliyor! Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. "Adile" adlı filmde; Münir Özkul'a hayat verecek isim belli oldu.

Adile filmi geliyor! Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını anlatacak film için hazırlıklar sürüyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

MELTEM

Merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu. Posta'da yer alan habere göre; rolü üstlenen isim Levent Can oldu.

levent cam

Levent Can, rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Münir Özkul
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