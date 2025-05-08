Adile filmi geliyor! Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını anlatacak film için hazırlıklar sürüyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

Merakla beklenen filmde usta oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu. Posta'da yer alan habere göre; rolü üstlenen isim Levent Can oldu.

Levent Can, rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.