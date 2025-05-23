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'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu.

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

BKM'nin yapımcılığını, yönetmen Çağan Irmak'ın ise yönetmenliğini üstleneceği projede, bir diğer Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

OYUNCU

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW İLE TANINIYORDU

Usta oyuncu Kemal Sunal'a, Güldür Güldür Show'daki, Ozan karakteriyle tanınan Berkay Tulumbacı hayat verecek.

Adile Naşit'in hayatını anlatacak olan filmde Adile Naşit'e ise Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü'nü kazanan oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Kemal Sunal
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