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Afra Saraçoğlu saç rengini değiştirdi, sosyal medyanın diline düştü:

4 Nisan'da dizisi Yalı Çapkını final yapan Afra Saraçoğlu hemen imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan Afra Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü. Kimi oyuncuyu çok beğendi kimi ise bu rengi beğenmedi.

Afra Saraçoğlu saç rengini değiştirdi, sosyal medyanın diline düştü:
Kubra Akalın

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yepyeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performansıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, saç rengini değiştirerek dikkat çekti.

"Yalı Çapkını" dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Saraçoğlu, uzun süredir kullandığı kahverengi saçlarından vazgeçti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı saçlara geçtiğini duyuran ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada TT oldu.

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Radikal değişimiyle sosyal medyanın diline düşen Afra Saraçoğlu’nun bu paylaşımını beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

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Yorumlarda "Gün teyzeleri gibi", "Yok yaşından 3 kat yaşlı olmuş", "Çok çirkin bir sarı", "Yapma Afra eski haline dön" denişdi.

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Saç rengindeki değişimle birlikte yeni projelere hazırlandığı da konuşulan güzel oyuncunun bu hamlesi, "Yeni bir dönemin habercisi mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Çok beğendim, yeni imajı harika!
Fena değil ama eski halini daha çok beğeniyordum.
Beğenmedim, saç rengi ona hiç yakışmamış.
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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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