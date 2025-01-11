Ahmet Hakan canlı yayında Gabar petrolünü kokladı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Gabar Ahmet''

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk oldu.

Canlı yayına bir kavanoz içerisine doldurulan ve Gabar'dan çıkarıldığı söylenen bir petrol ile katılan Bayraktar ile sunucu Ahmet Hakan arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

BU ANLAR GÜNDEMDE

Kavanozu alan Ahmet Hakan, "Peki açıp koklayabilir miyim? Siz hiç kokladınız mı?" diyerek kavanozu kokladı ve devamında, "Tam benzin istasyonlarında duyuduğumuz koku, biraz daha ağır..." ifadelerini kullandı. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü komedyen Şahan Gökbakar kendini tutamadı.

Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki ifadelerini, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Ti'ye aldı. Gökbakar videoyu sosyal medya hesabından 'Gabar Ahmet' notu ile yayınladı.