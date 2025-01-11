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  4. Ahmet Hakan canlı yayında Gabar petrolünü kokladı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Gabar Ahmet''

Ahmet Hakan canlı yayında Gabar petrolünü kokladı! Şahan Gökbakar kendini tutamadı! ''Gabar Ahmet''

11.01.2025 10:54
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 10:54
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan Gabar'dan çıkarılan ham petrolün olduğu kavanozu açıp kokladı. O anlar kısa sürede gündem olurken ünlü komedyen Şahan Gökbakar kendini tutamadı ve Ahmet Hakan'ı Ti'ye aldığı bir video yayınladı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk oldu.

Canlı yayına bir kavanoz içerisine doldurulan ve Gabar'dan çıkarıldığı söylenen bir petrol ile katılan Bayraktar ile sunucu Ahmet Hakan arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

ahmet hakan

BU ANLAR GÜNDEMDE

Kavanozu alan Ahmet Hakan, "Peki açıp koklayabilir miyim? Siz hiç kokladınız mı?" diyerek kavanozu kokladı ve devamında, "Tam benzin istasyonlarında duyuduğumuz koku, biraz daha ağır..." ifadelerini kullandı. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem olurken ünlü komedyen Şahan Gökbakar kendini tutamadı.

ŞAHAN

Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki ifadelerini, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Ti'ye aldı. Gökbakar videoyu sosyal medya hesabından 'Gabar Ahmet' notu ile yayınladı.

Ahmet Hakan'ın Gabar Petrolü Koklama Anı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Komik buluyorum.
Şahan Gökbakar her zaman komik, güzel bir yaklaşımdı.
Normal buluyorum.
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Şahan Gökbakar
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