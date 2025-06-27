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Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e gönderme! 'Gerçekler sustukça büyür'

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses bir süredir sorunlar yaşadığı babasına gönderme olduğu düşünülen bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses ile davalık olan Ahmet Tatlıses, "Bugüne kadar hiç konuşmadım çünkü beklediğim bir süreç vardı" dedi, hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cansu Akalp

Uzun süredir görüşmeyen İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. İbrahim Tatlıses ile davalık olan Ahmet Tatlıses, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu.

"GERÇEKLER SUSTUKÇA BÜYÜR"

Hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ahmet Tatlıses, "Gerçekler sustukça büyür" diyerek, önemli açıklamalarda bulundu:

Açıklamasında, "Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses " ifadelerine yer verdi.

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VASİ DAVASI

İbrahim Tatlıses ile kavgalı olan Ahmet Tatlıses, 2022'de babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vasi atanması için dava açmıştı. Ahmet Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.

TORUNUNA DAVA

2024'te ise İbrahim Tatlıses, evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlıses, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına sitem etmişti.

Mynet'in Sesi
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İbrahim Tatlıses Ahmet Tatlıses
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