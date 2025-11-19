Ahu Yağtu yeni aşkıyla gecelerde! Yaş farkı sorulunca...

Uzun bir süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, aşk orucunu bozdu. Ahu Yağtu'nun gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdığı ortaya çıktı.

47 yaşındaki Ahu Yağtu ile 34 yaşındaki Bora Cengiz'in aşkı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İkili arasındaki yaş farkı hemen gündeme getirildi.

Dün akşam yeni sevgiliyle 'Fora' adlı tiyatro oyununu izlemeye giden Ahu Yağtu röportaj verdiği esnada Bora Cengiz oradan hızla uzaklaştı.

Yağtu'ya 'Güzel giden bir birliktelik...' diyerek yaş farkı sorulunca ünlü isim 'Biz oyuna geldik' diyerek tersledi ve soruyu yanıtlamadı.