Ahu Yağtu yeni yıla genç aşkıyla girdi! İlk paylaşım geldi

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ahu Yağtu şimdilerde de özel hayatıyla gündemde. Ahu Yağtu'nun kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yağtu yeni yıla genç sevgilisiyle girdi.

Ahu Yağtu yeni yıla genç aşkıyla girdi! İlk paylaşım geldi
Öznur Yaslı İkier

Uzun bir süredir adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu, aşk orucunu bozdu. Ahu Yağtu'nun gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Bora Cengiz'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Kasım ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Ahu Yağtu ile Bora Cengiz, yeni yıla birlikte girerek ilk paylaşımlarında bulundu.

Ahu Yağtu yeni yıla genç aşkıyla girdi! İlk paylaşım geldi 1

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yeni yıl gecesinde yaptı.

Yeni yılı birlikte karşılayan ikilinin o anları, Bora Cengiz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ahu Yağtu yeni yıla genç aşkıyla girdi! İlk paylaşım geldi 2

DİKKAT ÇEKEN YAŞ FARKI

Oyuncu Ahu Yağtu ve sevgilisinin arasındaki yaş farkı da uzun süre konuşuldu. 47 yaşındaki oyuncunun yeni aşkı Bora Cengiz 34 yaşında. İkili arasında 13 yaş fark var.

