Ailesi vasilik başvurusuna hazırlanıyordu! Nihal Candan'ın profesör babası üzüntüye dayanamadı! Kalp krizi geçirdi

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 29 kiloyla kaldırıldığı hastanede 23 kiloya kadar düştü. Yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sağlık durumu kritik olduğu bilinen Nihal Candan'ın annesi kızının sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" demişti.

'ARTIK TEDAVİYİ KABUL ETTİ'

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e yeni açıklamalar yaptı. Umut Candan, Adalet Bakanlığı'na vasi atanması için başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialara; "Yok, vazgeçtim çünkü kabul etti artık tedaviyi. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor" diyerek açıklık getirdi.

Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü belirtilen Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan ise bir süredir ilgisizlikle suçlanıyordu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Umut Candan ise eşinin kalp krizi geçirdiğini açıklayarak, "Kalp krizi geçirdi. İlk zamanlardan beri Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü. Sürekli kızım çok zayıfsın, çok spor yapıyorsun diye uyardı. İlk Konya'da müdehale edildi, sonra da Ankara'da. Zaten resmi kayıtları da var. Hakan Candan kızları içerideyken her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı kalbine vurdu" ifadelerini kullandı.