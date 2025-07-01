Akaretler'deki evini kapatıp doğaya kaçmıştı! Nil Karaibrahimgil lüks teknesiyle sezonu açtı! Değeri dudak uçuklattı

Sevilen şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik halleriyle büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil, pandemi döneminde Akaretler'deki evini kapatıp eşi ile birlikte doğaya kaçmıştı.

Uzun zamandır doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü şarkıcı yaz sezonunu lüks teknesinde Bodrum'da açtı.

Nil Karaibrahimgil eşi Serdar Erener ve oğlu Ali Ömer ile Yalıçiftlik'te demirlediği lüks yelkenli teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Serdar Erener ve eşi Nil Karaibrahimgil uzun yıllar kullandıkları Darwin isimli teknelerini sattıklarını duyurmuştu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Sabah'tan Evren Abdullaoğlu'nun haberine göre, çiftin yeni aldıkları lüks yelkenli tekneleri yaklaşık 35 metre uzunluğunda, çevre dostu olma özelliği ile öne çıkıyor.

Bu yelkenlinin ortalama fiyatının 100 milyon lira olduğu öğrenildi.