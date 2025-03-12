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Akasya Durağı'nın Komiser Cemal'i Tevfik Yapıcı'nın son hali şaşırttı! "Yıllar acımamış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 11:50
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Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Komiser Cemal karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Tevfik Yapıcı'nın son hali, sosyal medya platformlarında adeta gündem oldu. Tevfik Yapıcı'nın geçtiğimiz günlerde paylaşılan yeni fotoğrafları, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Akasya Durağı'nın Komiser Cemal'i Tevfik Yapıcı'nın son hali şaşırttı! "Yıllar acımamış"

Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Gülay Baltacı gibi usta oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Dizi, özellikle güçlü karakterleri ve unutulmaz replikleriyle izleyenlerin gönlünde taht kurdu.

Akasya Durağı’ndaki Komiser Cemal karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Tevfik Yapıcı, dizideki başarısıyla büyük bir çıkış yapmıştı. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan bir video, oyuncunun son halini gündeme taşıdı ve hayranlarını şaşkına çevirdi.

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"ŞARTLAR MÜSAİT DEĞİL"

Paylaşılan videoda, "Beni özlediniz mi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum" sözleriyle izleyicilerine seslenen Tevfik Yapıcı, değişimiyle dikkatleri üzerine topladı.

Uzun süredir gözlerden ve ekrandan uzakta olan usta isim "Sizi çok özledim de şartlar müsait değil olsa da keyifli bir dizide karşılıklı seyredişsek" dedi.

Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi

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Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun son haline "Yıllar acımamış", "Ya tanıyamadım ne kadar değişmiş", "Ne tatlı adam", "Yıllar sonra sağlıklı görmek ne güzel" yorumları geldi.

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akasya durağı
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