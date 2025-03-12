Akasya Durağı'nın Komiser Cemal'i Tevfik Yapıcı'nın son hali şaşırttı! "Yıllar acımamış"

Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Gülay Baltacı gibi usta oyuncuların yer aldığı Akasya Durağı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Dizi, özellikle güçlü karakterleri ve unutulmaz replikleriyle izleyenlerin gönlünde taht kurdu.

Akasya Durağı’ndaki Komiser Cemal karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Tevfik Yapıcı, dizideki başarısıyla büyük bir çıkış yapmıştı. Son dönemde sosyal medyada paylaşılan bir video, oyuncunun son halini gündeme taşıdı ve hayranlarını şaşkına çevirdi.

"ŞARTLAR MÜSAİT DEĞİL"

Paylaşılan videoda, "Beni özlediniz mi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum" sözleriyle izleyicilerine seslenen Tevfik Yapıcı, değişimiyle dikkatleri üzerine topladı.

Uzun süredir gözlerden ve ekrandan uzakta olan usta isim "Sizi çok özledim de şartlar müsait değil olsa da keyifli bir dizide karşılıklı seyredişsek" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun son haline "Yıllar acımamış", "Ya tanıyamadım ne kadar değişmiş", "Ne tatlı adam", "Yıllar sonra sağlıklı görmek ne güzel" yorumları geldi.