Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Gülbin' karakteri ile hafızalara kazınan Aslı Altaylar son haliyle gündem oldu.

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Aslı Altaylar, Yabancı Damat ile ünlendi. Gülbin karakteriyle beğeni toplayan Altaylar bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Dizide eşine hayat veren Levent Ülgen ile eğlenceli sahnelere imza atan Aslı Altaylar'ın sosyal medya üzerindeki pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'yaşlanmamış', 'çok güzel görünüyor', 'yıllar teğet geçmiş' gibi yorumlar yapıldı.