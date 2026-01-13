Alemin Kıralı'nın ‘Oben’i Birsu Demir kaşlarını değiştirip paylaştı! "Yıllarca dalga geçtiniz"

MYNET DETAY- Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinin oyuncuları zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle dizide Oben'i canlandıran Birsu Demir son hali merak ediliyor.

Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Demir son olarak trend olan kaş efektini denedi.

Oyuncu paylaşımında "Yıllarca kaşlarımla dalga geçtiniz. Sadece siz değil, okulda, sokakta, her yerde... Kaşlarım benim çocukluk travmam. Bakın bakalım ben böyle olmasaymışım ne kadar kötü oluyormuşum" dedi.

"Allah bilmiş de beni öyle yaratmış" diyen Birsu Demir'e "Çok güzelsin" yorumları yağdı.