Almeda Baylan Survivor 2026'da olacak mı? Yeni sezon kararını açıkladı

Survivor 2026 Ünlüler - All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonda ter dökecek ünlü isimler de tek tek belli oluyor. Survivor 2025'te diskalifiye olan Almeda Baylan, Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağına dair açıklama yaptı.

Almeda Baylan Survivor 2026'da olacak mı? Yeni sezon kararını açıkladı
Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' sezonu için heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarını ve ünlü isimleri merakla bekliyor.

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan isimler şuana kadar; Dilan Çıtak, Keremcem, Bayhan ve Mert Nobre oldu.

Survivor hayallerine diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezon kararını duyurdu. Baylan, Survivor 2026'da olmayacağını açıkladı.

Kendi fotoğrafını paylaşan Almeda, 'Ve herkesin merak ettiği konuta açıklık getirmem gerek. Bu yıl Survivor'da yokum. Hepinizi çok seviyorum, emekleriniz için minnettarım. Size hep saygıyla hayranım. Almişiniz sizi çok seviyor'' notunu düştü.

Almeda Baylan Survivor 2026 da olacak mı? Yeni sezon kararını açıkladı 1

