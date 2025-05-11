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Almeda diskalifiye olmasından sonra Ayşe'yi suçladı! Acun Ilıcalı'yı yalanladı... İstifa çıkışı

Survivor'dan diskalifiye olan Almeda gündemden düşmüyor. Almeda Ayşe Yüksel'i suçlayarak Acun Ilıcalı'nın sözlerini de yalanladı. O ismi ise istifaya çağırdı.

Almeda diskalifiye olmasından sonra Ayşe'yi suçladı! Acun Ilıcalı'yı yalanladı... İstifa çıkışı
Kubra Akalın

Survivor'ın iddialı isimlerinden Almeda Baylan sürpriz bir şekilde diskalifiye olmuştu. Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Almeda senin yaptıklarına defalarca baktık, inceledik. Bizzat ben de dahilim buna. Seyircilerimiz de bu görüntüleri merak ediyordur. Yayınlamamız yüzde 80'i mümkün olmasa da belli bir kısmını yayınlayabiliyor muyuz diye yarın açıklayacağız seyircilerimize. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, biri kadın olmak üzere, bir yarışmacıya aynı şekilde. Ne taraftan bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum."

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Almeda, "Batuhan Karacakaya benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemim sebebi asıl o değil size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken kamera arkası halini biliyorum. Çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız baş harfi A!" ifadelerini kullandı.

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"KANITI VAR MI?" DİYEREK SİTEM ETTİ

Ayşe Yüksel'i suçlayan Almeda "Ayşe sen benim en büyük pişmanlığımsın" dedi. Ayrıca diskalifiye olan isim Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını da yalanladı. Almeda "Ben dövmedim savundum kendimi herkesi yere devirdiğimin kanıtı var mı?" diyerek sitem etti.

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Survivor Panorama sunucusu Murat Özarı'ya da öfke kusan Almeda "Murat Özarı istifa" dedi.

Mynet'in Sesi
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Ayşe Yüksel Almeda Baylan
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