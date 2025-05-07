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Almeda diskalifiye oldu! Ayşe Yüksel'e tepki yağıyor... Pınar Saka'dan olay sözler

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan'ın diskalifiyesi gündemde. Ekipten 4 çalışana şiddet uygulayan Almeda diskalifiye oldu sosyal medya ise Ayşe Yüksel'i konuştu. Elenen Pınar Saka ise olay sözleriyle dikkat çekti.

Almeda diskalifiye oldu! Ayşe Yüksel'e tepki yağıyor... Pınar Saka'dan olay sözler
Kubra Akalın

Survivor'da böylesi daha önce görülmedi. Almeda diskalifiye oldu sosyal medya yıkıldı. Almeda neden diskalifiye oldu merak edilirken Acun Ilıcalı şunları söyledi:

''Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor"

ALMEDA SURVIVOR'DA NE YAPTI?

Acun Ilıcalı ayrıca, görüntülerin bir kısmının yayınlanacağını ve kendisinin de neden diskalifiye olduğunu anlayacağını söyledi.

Ancak sosyal medyada Almeda'nın diskalifiye edilmesine tepkiler vardı. Bu süreçte Batuhan ve Ayşe Yüksel'in Almeda'yı sattığı iddiaları gündeme geldi. Ayşe'nin Almeda'yı şikayet ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada Ayşe'ye tepki yağdı.

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AYŞE YÜKSEL'E OLAY SÖZLER

Elenen Pınar Saka ise olay bir paylaşımla konuya dahil oldu. Pınar Saka'nın Ayşe paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu:

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"Şeytan, çocuğuna adayı tanıtıyordu. Ağaç, deniz, baraka, su, böcek derken Ayşe’yi gördü. Çocuk sordu: 'Bu kim?' diye. Şeytan dedi ki: 'Ondan uzak dur. Her türlü haltı yer, sonra da suçu üstümüze atar.'"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Almeda Baylan
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