Alper Rende Dubai'ye gitti! "Türkiye'de bu vergiyi ödemek istemiyorum" dedi sonra sildi

Türkiye’de vergi ödemek istemediği için Dubai’de telefon aradığını paylaşan fenomen Alper Rende, bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. Paylaşım sosyal medyada ise dolaşıma girdi.

Son dönemin en dikkat çeken içerik üreticilerinden biri olan Alper Rende paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Social Blade verilerine göre Alper Rende, YouTube’dan yıllık yaklaşık 13,8 milyon TL kazanabileceği tahminiyle de dikkat çekmişti.

Şu sıralar Dubai'de olan Alper Rende yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Alper Rende Dubai ye gitti! "Türkiye de bu vergiyi ödemek istemiyorum" dedi sonra sildi 1

Fenomen "2 gündür telefon bulmaya çalışıyorum. Türkiye'de normalde 90 bin liralık cihaza 180 bin lira vermek istemiyorum bu vergiyi ödemek istemediğim için buradan alacağım. Ama burada da bulamıyorum. Ama yemin ettim yani benden o vergiyi alamayacaksınız. Ne oluyorsa olsun hadi" dedi.

Alper Rende bu paylaşımı kısa süre sonra sildi ancak sosyal medyada gündem olmaktan da kurtulamadı.

