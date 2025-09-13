MAGAZİN

Alya ile Yılmaz Kunt aşkı bitti! Ayrılık sebebi bakın neymiş

Ünlü şarkıcı Alya unutulmaz dizilerden Camdaki Kız'da hayat verdiği Laz Kızı rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde yeni dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan Alya özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü ismin Yılmaz Kunt ile 1,5 yıldır süren ilişkisi son buldu.

Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Laz Kızı Alya' karakteriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı 'Kadife Kelepçe' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Şimdilerde yeni sezon hazırlığı yapan ünlü isim özel hayatıyla dikkat çekti. Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt'un ayrıldığı öğrenildi.

AYRILIK SEBEBİ...

1,,5 yıldır beraberlik yaşayan ve aynı evi paylaşan ikili ilişkilerini sonlandırdı. Her yerde el ele göz göze olan birbirlerinin isimlerini de parmaklarına dövme de yaptıran Alya ile Yılmaz Kunt’un fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırdıkları öğrenildi.

