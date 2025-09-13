Alya ile Yılmaz Kunt aşkı bitti! Ayrılık sebebi bakın neymiş

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Laz Kızı Alya' karakteriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı 'Kadife Kelepçe' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Şimdilerde yeni sezon hazırlığı yapan ünlü isim özel hayatıyla dikkat çekti. Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt'un ayrıldığı öğrenildi.

AYRILIK SEBEBİ...

1,,5 yıldır beraberlik yaşayan ve aynı evi paylaşan ikili ilişkilerini sonlandırdı. Her yerde el ele göz göze olan birbirlerinin isimlerini de parmaklarına dövme de yaptıran Alya ile Yılmaz Kunt’un fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırdıkları öğrenildi.