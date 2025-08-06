'Alzheimer oldu' iddiası gündeme gelmişti! Şener Şen'in son halini menajeri yayınladı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Şener Şen'in Alzheimer hastalığına yakalandığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şener Şen haziran ayında da oyunculuğu bıraktığına yönelik iddialar nedeniyle gündeme gelmişti. Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Zengin Mutfağı' oyunu sonrası basın mensupları tarafından görüntülenmişti.

Ünlü isim, Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu üzerine "Hayır, bitti" demişti.

Usta oyuncu bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLI YANIT GECİKMEDİ

Ünlü ismin menajeri Gülden Avşaroğlu Şener Şen ile yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayarak, ''Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane! Yalan haberlere itibar etmeyiniz'' notunu düştü.

Şener Şen'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor' 'gayet sağlıklı görünüyor', 'sağlık ve huzuru daim olsun', 'sağlıklı ömürler dilerim' gibi yorumlar yapıldı.