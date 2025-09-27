MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ani ölümü yasa boğdu! Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Ani ölümü yasa boğdu! Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi
Öznur Yaslı İkier

Güllü adıyla bilinen sanatçı 52 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ani ölümü yasa boğdu! Güllü nün cenazesi İstanbul a gönderildi 1

Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Ani ölümü yasa boğdu! Güllü nün cenazesi İstanbul a gönderildi 2

Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

Ani ölümü yasa boğdu! Güllü nün cenazesi İstanbul a gönderildi 3

ASİSTANI KONUŞTU: İNTİHAR DEĞİL

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün asistanı Deniz Hanım, acı haber sonrası ilk kez konuştu.

Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan sanatçının asistanı Deniz, Güllü'nün vefatıyla ilgili; ''Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir'' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek celsede boşandı! Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı Tek celsede boşandı! Son pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Oğlu Can büyüdü kocaman oldu! 'Annesinin kopyası' Oğlu Can büyüdü kocaman oldu! 'Annesinin kopyası'

Anahtar Kelimeler:
Güllü Güllü kimdir Güllü son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.