Ani ölümüyle üzdü! Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Sadece bir gün önce...

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı.

Bir gün önce evine güvenlikli kapı taktıran ünlü şarkıcı Güllü, kendisini çok güvende hissettiğini söylemişti. Komşusu İsmet Helvacıoğlu da Güllü'nün mutlu, sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, "Çok yardımseverdi. Herkesin yardımına koşardı. Hatta olaydan önce apartmandaki hasta bir ağbimize yemeğin var mı diye sormuş. İntihar etmesi mümkün değil" diye konuştu.

Sanatçı Güllü, Çınacık'taki yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti. Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.

Ani ölümüyle üzdü! Güllü nün son görüntüleri ortaya çıktı! Sadece bir gün önce... 1

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.

Ani ölümüyle üzdü! Güllü nün son görüntüleri ortaya çıktı! Sadece bir gün önce... 2

Sanatçı Güllü'nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

