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Anne olmak için gün sayıyor! Gizem Karaca bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Heyecanı günden güne büyüyen Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Anne olmak için gün sayıyor! Gizem Karaca bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, şimdilerde bebek bekliyor.

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Heyecanı günden güne büyüyen Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.

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Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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Doğum için gün sayan 32 yaşındaki Karaca, eşiyle verdiği pozda bir kızı olacağını duyurdu.

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Gizem Karaca
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